Festival Zepelim 2024: Banda UÓ é confirmada na programação

O anúncio dos artistas goianenses era aguardado pelos fãs do grupo em Fortaleza, desde o anúncio da tunê "O Reencontro" com data marcada na cidade. Esta será a primeira participação da Banda UÓ no evento .

O grupo Banda UÓ foi confirmado na programação do Festival Zepelim 2024. A novidade foi divulgada nas redes sociais do evento de música neste sábado, 1º.

Quando começam as vendas dos ingressos para o Festival Zepelim?

A pré-venda dos ingressos tem início neste sábado, 1º de junho. Na ocasião, será vendido o Z-Pass, ingresso que garante entrada para os dois dias do evento, com valores a partir de R$ 272.

A venda on-line será realizada no site Bilheteria Virtual, às 10 horas. A bilheteria do Iguatemi Hall, no bairro Edson Queiroz, será o ponto físico de vendas, com funcionamento de 13 horas às 22 horas.