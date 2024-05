Festival Mada anuncia BaianaSystem, FBC e Djonga na programação

Realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, o Festival Mada 2024 será realizado nos dias 18 e 19 de outubro

Um dos festivais de música de maior destaque no Nordeste já tem data certa para acontecer. Marcado para os dias 18 e 19 de outubro, o Festival Mada (Música Alimento da Alma) reúne nomes importantes da música nacional em Natal, no Rio Grande do Norte.

Comemorando 26 anos de criação em 2024, o Mada celebra a nova edição com o tema “Transformar sem deixar de ser”. Na programação, Pitty, Djonga e FBC são alguns dos confirmados.

Nesta terça-feira, 21, o evento anunciou o grupo BaianaSystem como uma das atrações. Conhecidos por diversos sucessos do afro rock, como “Cabeça de papel”, “Lucro”, “Sulamericano” e “Miçanga”, a banda comemora os 15 anos de formação com mais uma apresentação no festival.