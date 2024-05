Seu Jorge é o primeiro confirmado no Festival Zepelim 2024

O cantor Seu Jorge foi confirmado na programação do Festival Zepelim 2024. O anúncio do músico foi divulgado na noite desta terça-feira, 28, nas redes sociais do evento.

Conhecido por diversos sucessos do samba e MPB, como “Burguesinha”, “Quem não quer sou eu” e outros hits, esta será a primeira participação do artista fluminense no evento em Fortaleza.

A terceira edição do evento está marcada para ocorrer nos dias 24 e 25 de agosto, no Marina Park. No início desta terça, o Festival deu dicas das atrações que vão integrar a programação do evento.