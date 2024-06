Festival Zepelim 2024: com Fresno, confira a programação atual

A banda Fresno foi confirmada na programação do Festival Zepelim 2024. A novidade foi revelada nas redes sociais do evento de música nesta sexta-feira, 31.

Quando começam as vendas dos ingressos para o Festival Zepelim?

A pré-venda dos ingressos terá início neste sábado, 1º de junho. Na ocasião, será vendido o Z Pass, ingresso que garante entrada para os dois dias do evento, com valores a partir de R$ 272.

A venda on-line será realizada no site Bilheteria Virtual, às 10 horas. A bilheteria do Iguatemi Hall, no bairro Edson Queiroz, será o ponto físico de vendas, com funcionamento de 13 horas às 22 horas.



Festival Zepelim chega à terceira edição em 2024

Realizado pela primeira vez em 2022, o Festival Zepelim tem como carro-chefe a música, mas também funciona como vitrine na moda, na gastronomia e nas artes em suas edições.