Festival Zepelim anuncia datas da terceira edição; saiba quando

A terceira edição do Festival Zepelim de Música e Artes já tem datas definidas. O perfil oficial do evento no Instagram confirmou que o festival volta ao calendário de Fortaleza neste ano nos dias 24 e 25 de agosto - sábado e domingo, respectivamente.

No vídeo publicado no Instagram, é possível deduzir que o festival continuará sendo realizado no Marina Park Hotel. Ainda não foram divulgadas as atrações da nova edição nem quando serão abertas as vendas de ingressos para o público.

