Comédia com Adriana Birolli brinca com quem não sabe dizer 'não'

Fortaleza recebe neste fim de semana o espetáculo “Não! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não”, interpretada por Adriana Birolli. As apresentações acontecerão no Teatro Brasil Tropical neste sábado, 1º, às 20 horas, e domingo, 2, às 19 horas.

A peça acompanha o dilema vivenciado diariamente por uma mulher que tem dificuldade em dizer não, tanto para situações em que envolve familiares, como para outras dentro de sua área profissional.

“Ao longo do espetáculo, o público acompanha a história da minha personagem que vai se deparando com várias situações diferentes onde ela não consegue dizer não e aos poucos vai se identificando com as situações corriqueiras que passamos no nosso dia-a-dia. Um drama para a personagem, comédia para o público”, afirma Adriana Birolli em entrevista ao Vida&Arte.