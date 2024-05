Cearense Edmilson Filho anuncia novo show de humor em julho

O humorista cearense Edmilson Filho volta aos palcos para apresentação inédita de humor. Com previsão para estrear no início de julho em Fortaleza, o artista irá realizar o espetáculo de comédia “De novo novamente”.

Ainda sem divulgar detalhes sobre o novo show de humor, este será o primeiro espetáculo do artista após quatro anos longe dos palcos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Protagonista dos filmes “Cine Holliúdy” e “Shaolin do Sertão”, o último trabalho de Edmilson no teatro foi com “Edmilson Filho Direto de Holliúdy”, apresentado em 2019.