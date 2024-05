Samara Felippo é condenada a pagar R$ 15 mil a Mário Frias

O caso foi aberto em junho de 2023 após a artista publicar fotos antigas junto ao elenco de “Malhação”, no qual cobria o rosto do político com emojis de palhaço, jumento e cocô .

De acordo com a decisão do juiz Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, as publicações tinham como objetivo “agressão pessoal”, visando “unicamente atingir a honra e a imagem do autor”.

Segundo o O Globo, o magistrado citou a possibilidade de “estender os limites da crítica”, devido à posição do deputado, porém as postagens da atriz não faziam menção às atividades parlamentares de Mário Frias.