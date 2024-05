TIM tem alta de 19% no lucro líquido normalizado no 1º trimestre, a R$ 519 milhões

A TIM apresentou alta de 19% no lucro líquido normalizado do primeiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, chegando a R$ 519 milhões, de acordo com o balanço publicado na noite desta segunda-feira, 6

Na sua apresentação de resultados, a TIM afirma que registrou um 'sólido desempenho operacional nas principais frentes de negócio'. A operadora vem ampliando a sua receita nos segmentos de telefonia e internet móvel e fixa, o que contribuição para a diluição de custos e melhora da margem.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) normalizado cresceu 10,7% na mesma base de comparação anual, para R$ 2,890 bilhões. A margem Ebitda aumentou 1,4 ponto porcentual, indo a 47,4%.