Marina Sena grava clipe na Sabiaguaba, em Fortaleza

Após fazer show na segunda edição do Festival Zepelim, ocorrido nesse domingo, 20, Marina Sena continuou no Ceará para gravar um novo videoclipe.

Realizada na praia de Sabiaguaba, no litoral leste de Fortaleza, a cantora mineira aproveitou o ambiente praiano para fazer as filmagens do remix de “Ombrim”, canção lançada em 2019, pela Rosa Neon, banda que Marina era vocalista.

Participações no novo clipe de Marina Sena

A nova versão da música terá participação do cantor Roni Bruno, Chicão do Piseiro e MTS no Beat e promete misturar pop com o ritmo piseiro.