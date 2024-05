Cannes 2024: Vitória de "Anora" cristaliza guinada a Hollywood

Quando a cerimônia de encerramento do 77º Festival de Cannes começou com um letreiro de Star Wars em alusão ao homenageado da noite, George Lucas, acendeu-se a suspeita de que o fim daquela noite poderia formar uma rima agridoce – afinal, o americano Sean Baker e a equipe do seu filme “Anora” já tinham sido vistos no tapete vermelho. As previsões do público se confirmaram e o filme venceu a cobiçada Palma de Ouro.

No artigo publicado ontem no O POVO, eu comentei que era tão óbvia a ideia da cineasta americana Greta Gerwig entregar o maior prêmio do festival a Baker que isso poderia impedi-la. Diretora do fenômeno “Barbie”, ela e o cineasta vem de lugares parecidos do “cinema indie” americano com tramas urbanas de baixo orçamento.