Whindersson comenta show beneficente em Fortaleza: 'Se movam'

Show de humor de Whindersson Nunes em Fortaleza terá renda revertida para os atingidos das chuvas no Rio Grande do Sul

O humorista Whindersson Nunes vem a Fortaleza para show neste sábado , 25, no Estádio Presidente Vargas. A apresentação de humor faz parte de uma série de ações do artista piauiense em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Humorista, cantor e boxeador, Whindersson acumula 5.9 milhões de seguidores no Instagram, 22.4 milhões no TikTok, 27.6 milhões no Twitter e 44.6 milhões de inscritos no Youtube, e consegue usar seu poder de influência com facilidade para motivar outras pessoas.

“Eu prefiro que as pessoas guardem suas palmas e seus elogios e, quando puderem se mover de alguma forma, se movam”, afirma. O humorista acrescenta que as atitudes benéficas são devido a sua consciência social , pois “quando não tinha muita condição”, gostaria que “alguém fizesse por mim o que hoje eu posso fazer pelos outros”.

Natural de Palmeira do Piauí, o artista comenta: “Se você tem uma certa palavra que as pessoas respeitam, isso auxilia na hora de ajudar. O problema de muita gente que quer ajudar ou pedir doação, é a maneira de abordar, a maneira de chegar na pessoa, de explicar qual é a situação. Eu acho que, talvez no próprio conteúdo de cada artista e criador, o mesmo pode botar a sua intenção do que ele quer para o mundo dali para frente”.

'Efeito Borboleta', show de Whindersson em Fortaleza terá participação de humoristas cearenses

No universo do humor desde meados de 2011, Whindersson consagrou seu nome entre os comediantes da nova geração do Brasil. Na apresentação na Capital neste sábado, 25, o evento também contará com shows de Tirullipa, Rossicléa, Titela, Délio Macnamara, Moisés Loureiro, Mateus Cidrão, LC Galeto, Oliveirinha, Roger Siqueira e Robson Souza.

Reunindo nomes do humor do Ceará e de Piauí, o ator revela achar que os estados são as principais referências de comédia no País: “As pessoas que eu acho mais engraçadas geralmente são do Piauí ou do Ceará, então, para mim é uma honra estar dividindo o palco com essa galera”.

“E eu gosto de dividir o palco, justamente para que depois que a gente saia, continue o efeito borboleta de eles terem participado e ter mais oportunidades”, detalha. Trazendo a turnê “Efeito Borboleta”, Whindersson explica que o título da apresentação veio do filme de mesmo nome lançado em 2006 e estrelado por Ashton Kutcher.

“O filme fala sobre a teoria do caos, que é sobre as pequenas atitudes e como elas podem mudar muito o futuro. Então, por exemplo, no meu show, eu toco com o professor que me ensinou música há 14 anos, e isso é um tipo de ‘efeito borboleta’. Eu só estou ali porque pessoas me ajudaram e abriram as portas para eu estar onde estou”, diz.