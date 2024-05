Billie Eilish lança seu novo álbum 'Hit Me Hard and Soft'; ouça

Billie Eilish lança seu novo álbum "Hit Me Hard and Soft" Crédito: Divulgação/ William Drumm

Três anos após o lançamento do marcante "Happier Than Ever", Billie Eilish lançou nesta sexta-feira, 17, seu terceiro álbum de estúdio. Intitulado "Hit Me Hard and Soft", o disco conta com 11 músicas. O novo álbum foi anunciado em abril deste ano, com uma ação de marketing curiosa: a cantora colocou todos os seus seguidores em seus "Melhores Amigos" do Instagram. Billie não lançou nenhuma música como lead single antes do lançamento do disco, apenas um vídeo teaser e algumas prévias de algumas faixas, como a de "Chihiro". Ela também não indicou se lançará algum single futuramente.