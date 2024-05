31º Prêmio da Música Brasileira divulga indicados; confira

Celebrando a pluralidade das produções do Brasil, o 31º Prêmio da Música Brasileira será realizado no dia 12 de junho e irá homenagear Tim Maia

O Prêmio da Música Brasileira, reconhecido como uma das premiações de música mais importantes da cultura nacional, chega a 31ª edição em 2024. Na cerimônia marcada para acontecer no dia 12 de junho no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o evento deste ano irá homenagear Tim Maia.

Dividido em 32 categorias, organizadas por gênero musical, a premiação pretende celebrar a pluralidade das criações sonoras produzidas em todo o Brasil. Com representantes de 18 estados, o 31º Prêmio da Música Brasileira divulgou nesta segunda-feira, 13, os indicados de 2024.

