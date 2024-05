Priscilla lança álbum com parcerias com Péricles e Pabllo Vittar

A cantora e compositora Priscilla reafirmou sua guinada à música pop ao lançar o álbum “Priscilla” na última quinta-feira, 9. Com 16 faixas, o novo trabalho reúne parcerias com Pabllo Vittar, Leandrinho do Bonde do Tigrão e até Péricles, com quem Priscilla canta “Bossa”.

Neste novo trabalho, ela criou o alter ego “Enyla” em homenagem à sua irmã. As primeiras músicas do álbum haviam sido lançadas em 2023, incluindo a canção “Quer dançar”, feita em parceria com Leandrinho, do Bonde do Tigrão. Outra parceria de destaque do álbum é com Pabllo Vittar, desta vez na música “10/10”.

Priscilla iniciou a carreira como apresentadora do programa “Bom Dia & Companhia” e depois engatou trajetória como cantora gospel. Foi também vencedora do “The Masked Singer Brasil”.

Priscilla