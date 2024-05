Fãs repercutem cancelamentos das turnês de Ludmilla e Ivete Sangalo

Na manhã desta quarta-feira, 15, as cantoras Ivete Sangalo e Ludmilla cancelaram suas turnês de comemoração aos anos de carreira. Em comunicado nas redes sociais, as duas alegaram que a produtora 30e “não cumpriu com as condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows”.

Nas redes sociais, os fãs ficaram desapontados com a novidade e ainda teorizaram sobre outros motivos que teriam levado aos cancelamentos das turnês “A Festa”, de Ivete, e “Ludmilla in the house”, da artista fluminense.



Fãs lamentam cancelamento de turnês de Ivete e Ludmilla

Após a notícias os fãs da duas artistas lamentaram o ocorrido, afirmando que estavam animados para os shows que aconteceriam.