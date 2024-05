Ludmilla é acusada de intolerância religiosa e se pronuncia

Ludmilla foi acusada nas redes sociais de cometer intolerância religiosa após sua segunda apresentação do festival Coachella, no domingo, 21. A pauta foi levantada após a cantora exibir a frase “Só Jesus expulsa o tranca rua das pessoas” no telão do show.

Nas religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, tranca ruas se refere a uma falange ou agrupamento de exus — entidades espirituais.

Após a polêmica, a artista se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira, 22, rebatendo as acusações. No X (Twitter), ela escreveu: “Quando eu disse que vocês teriam que se esforçar pra falar mal de mim, eu não achei que iriam tão longe”.