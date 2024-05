Show do Bruno Mars no Rio de Janeiro tem venda de ingressos suspensa

Bruno Mars realiza shows no Brasil em outubro Crédito: instagram @brunomars e @eduardopaes/Reprodução

Na última quarta-feira, 8, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que não receberia o show do Bruno Mars na cidade. A justificativa da desaprovação pelo prefeito foi a proximidade com as eleições municipais deste ano. A apresentação prevista para acontecer dia 4 de outubro teve os ingressos esgotados em cerca de 1 hora de vendas e nesta quinta-feira, 9, o site abriu as vendas para as datas extras em São Paulo e Brasília. O gestor reforça que o único motivo para a rejeição do show na cidade é a proximidade com o primeiro turno das eleições, no dia 6. "O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos", escreveu o prefeito nas redes sociais.

Eduardo Paes disse que fora do período eleitoral será uma honra receber o cantor no Rio de Janeiro.“Fora desse período, será uma honra receber o artista Bruno Mars na cidade do Rio", conclui. Na manhã desta quinta-feira, a empresa responsável pelo evento suspendeu a pré-venda e venda geral dos ingressos da nova data do show que aconteceria dia 5 de outubro. Por meio de uma nota o grupo explica a situação da apresentação no estádio Nilton Santos. "Atendendo a solicitação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a Live Nation Brasil, ciente da necessidade de alteração, anuncia que a pré-venda e venda geral para o segundo show do Bruno Mars na cidade, atualmente marcado para o dia 5 de outubro no Estádio Nilton Santos, serão postergadas", afirma um trecho da nota da Live Nation. O prefeito Eduardo Paes (PSD) reafirma nesta quinta que não vai autorizar os shows de Bruno Mars no Rio de Janeiro nas datas anunciadas pela produção Live Nation Brasil ainda não divulgou atualizações sobre a nova data ou sobre a realização do show previsto para o dia 4 de outubro, mas afirmou que está em negociação com o gabinete do prefeito. As vendas para os shows de São Paulo e Brasília foram mantidas. Bruno Mars Retorna ao Brasil Ano passado Bruno Mars esteve no Brasil durante o festival The Town. As apresentações aconteceram após o hiato de seis anos de shows no País.