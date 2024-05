Nattan termina namoro com influenciadora: ‘Focar na carreira’

O cantor cearense Nattan revelou que está solteiro. Após quatro anos namorando a influenciadora cearense Layla Samylle, o músico confirmou ao site Splash que o relacionamento terminou.

“Eu tô solteiro. Estou focando bem na minha carreira, focando nesse DVD, nos meus projetos, na minha volta”, declarou o artista. Layla e Nattan ficaram juntos por cerca de quatro anos e sempre mantiveram a relação longe dos holofotes.

De acordo com o site, rumores do fim do relacionamento entre Nattan e Layla iniciaram após o músico ser visto junto com a modelo Gabriella Lenzi.