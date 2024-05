Davi recupera conta hackeada do Instagram e lamenta situação

Davi consegue recuperar conta no Instagram que havia sido hackeda Crédito: Reprodução/Gshow

O baiano e campeão do BBB 24, Davi Brito, recuperou a conta do Instagram, hackeada na noite desta segunda-feira (29). Na madrugada desta terça-feira (30), o baiano publicou um story anunciando a retomada do perfil e lamentando a situação. "Fico muito triste com o que aconteceu. Não está sendo fácil, mas com toda luta, estamos indo para cima com toda força que a gente tem", desabafou. Ele ainda agradeceu aos seguidores que deram apoio. "Estou aqui passando para agradecer a cada um de vocês que se movimentaram para me ajudar. Graças a Deus a conta está recuperada com sucesso, amanhã estaremos aí voltando às atividades", afirmou. Davi também publicou no X (antigo Twitter) um agradecimento pela recuperação da conta, mas a publicação acumula críticas e pedidos para que os perfis sejam administrados por uma equipe de assessoria.