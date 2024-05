Gisele Bündchen pede ajuda internacional ao RS em vídeo

A modelo brasileira Gisele Bündchen pediu para seguidores fazerem doações ao Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução/@gisele no Instagram

A modelo brasileira Gisele Bündchen fez publicações em seu perfil no Instagram para chamar a atenção de seus seguidores estrangeiros sobre os problemas pelos quais o Rio Grande do Sul está passando. Ela fez um resumo em inglês sobre a situação e pediu ajuda. "Meu estado natal, o Rio Grande do Sul, no Sul do Brasil, teve a pior tragédia de sua história. Fortes chuvas inundaram cidades inteiras na maior parte do estado. Não são uma ou duas cidades, são mais de 350 cidades afetadas", disse.