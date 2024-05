Ana Paula Renault acusa Davi do BBB 24 de fazer 'turismo de tragédia'

Antes de ir ao Sul do País, Davi divulgou o próprio Pix para os seguidores fazerem doações para o artista levar um caminhão de água para a população gaúcha. Além disso, o ex-BBB. disse nas redes sociais que tinha ganhado as passagens aéreas de uma empresa, mas depois contou que havia comprado a passagem só de ida e ainda não tem para voltar.

O ganhador do BBB 24, Davi Brito, viajou ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das chuvas e enchentes que atingem o estado há mais de uma semana. Na manhã desta quinta-feira, 9, a ex-BBB Ana Paula Renault acusou o baiano, pelas redes sociais, por tomar essa atitude de "forma desordenada" . A comunicadora afirmou que ele está fazendo "turismo de tragédia".

"Você sabe que as cidades no sul estão com racionamento de água? Que ir para a região de forma desorganizada, sem se cadastrar, só tumultuar? Estou em contato direto com pessoas na linha de frente. Dá para ajudar de onde estamos de forma honesta. Uma coisa é se solidarizar, outra é explorar tragédia. Um verdadeiro absurdo", escreveu Ana Paula.

A apresentadora também reforçou o conselho para pessoas que estão interessadas em atuar como voluntárias no RS. "A região está com racionamento de água, infraestrutura toda abalada. Se você quer ser voluntário, pesquise como. Entre em contato direto com os abrigos, não é só chegar e ir tumultuando ainda mais as cidades", comenta.