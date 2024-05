Filme cearense é vencedor em festival de cinema em Portugal

"Mais pesado é o céu", de Petrus Cariry, recebeu o Prêmio Pessoa de Melhor Longa de Ficção na 15º edição do evento que celebra a língua portuguesa

De 2 a 12 de maio aconteceu em Lisboa, o 15º Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin). O tradicional evento de produções audiovisuais anunciou seus vencedores, estando o filme “Mais pesado é o Céu” do cearense Petrus Cariry nesta lista com



Além da obra receber o “Prêmio Pessoa de Melhor Longa de Ficção” o júri formado por Cesar Meneghetti, Dulce Fernandes e Eric Santos, descreveu o longa como: “a magnífica realização num filme sufocante, nos horizontes do Ceará e o retrato do desencontro das almas e do desespero da condição humana".

O longa que reúne os nomes do tetro brasileiro, Matheus Nachtergaele, Ana Luiza Rios, Silvia Buarque, apresenta a jornada de Tereza e Antônio que iniciam o caminho pelas escadas após a adoção de uma criança abandonada. A semelhança entre o passado dos protagonistas , estão nas memórias de uma cidade submersa no fundo de uma represa.