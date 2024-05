Festival Rock Arte volta em junho ao Dragão com entrada gratuita

Retornando para sua terceira edição, o festival Rock Arte acontece em junho no Dragão do Mar, com programação cultural gratuita

O festival Rock Arte está voltando para uma terceira edição no dia 8 de junho. A programação acontece no palco Rogaciano Leite do Centro Dragão do Mar. O evento terá apresentações do grupo de dança da Rede Cuca, DJ, oficina de grafite, contações de história e poesia.

O festival também terá apresentações musicais, que serão iniciadas pela banda Rock 4, cover do Green Day na capital cearense. Em seguida, a Old Friends Hardcore, responsável pelo evento, assume o palco.

A entrada é gratuita, mas os organizadores do evento incentivam que o público leve 1 kg de alimento não perecível, que será arrecadado e doado para a comunidade do Poço da Draga. A doação do público é voluntária.