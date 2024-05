Festival de Cannes se prepara para uma edição sob tensão

O Festival de Cannes se prepara para uma edição repleta de estrelas, incluindo o diretor Francis Ford Coppola e as atrizes Meryl Streep e Emma Stone. Entretanto, a sombra do movimento #MeToo paira sobre o festival e uma greve está prevista para tomar a atenção. O mais importante festival de cinema do mundo começa nesta terça-feira (14) e desenrola seu tapete vermelho para cineastas veteranos, como o americano Coppola e seu aguardado "Megalopolis", e para novos talentos, como a diretora francesa Coralie Fargeat e seu filme "A Substância", com as atrizes Demi Moore e Margaret Qualley. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O novo filme do autor de "Apocalypse Now" (1979), com o qual ganhou sua segunda Palma de Ouro, depois de "A Conversação" (1974), conta o sonho de um arquiteto (Adam Driver) de reconstruir uma cidade.

Outros filmes na disputa pela Palma de Ouro incluem "Kinds of Kindness", do grego Yorgos Lanthimos, novamente com a americana Emma Stone, e "The Shrouds", do canadense David Cronenberg, outro frequentador do festival. O brasileiro Karim Ainouz, o único latino-americano na competição, apresentará "Motel Destino", uma história de amor e desejo no nordeste do Brasil. O veterano diretor Oliver Stone estreará, por sua vez, um documentário sobre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, sua prisão entre 2018 e 2019 e seu retorno ao poder.

O Brasil será representado também por Marcelo Caetano ("Baby") e o duo de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha e seu documentário "A Queda do Céu" sobre o povo Yanomami da Amazônia. Uma proposta chamativa é a do francês Jacques Audiard: "Emilia Pérez", categorizado entre thriller e musical, sobre um chefe do tráfico de drogas mexicano que quer mudar de sexo, com Selena Gomez e Zoe Saldaña no elenco. Já o iraniano Mohammad Rasoulof foi condenado a cinco anos de prisão em seu país apenas alguns dias antes de apresentar seu filme "The seed of the sacred fig" no festival. - "Caso por caso" - No total, 22 filmes disputam a Palma de Ouro, dos quais quatro são dirigidos por mulheres - no ano passado foram sete, o recorde -, incluindo a britânica Andrea Arnold, em sua quarta vez na disputa. Às vésperas do início e com o #MeToo abalando novamente o cinema francês, os organizadores temem, diante dos rumores de possíveis acusações de violência sexual contra figuras proeminentes presentes no evento. A presidente do festival, Iris Knobloch, afirmou na última semana que, se isso acontecesse, fariam o possível para "tomar a decisão correta, caso por caso", e levariam em consideração os impactos no filme em questão.

A atriz Judith Godrèche, eleita a voz do movimento na França depois de denunciar os diretores Benoît Jacquot e Jacques Doillon por estupro, apresentará um curta-metragem com depoimentos de vítimas de violência sexual. Também é possível que a 77ª edição seja afetada por uma greve convocada por uma pequena associação de trabalhadores, "Sob as telas, a miséria", para protestar contra suas condições de trabalho. Os organizadores reconheceram que estão cientes das "dificuldades enfrentadas por alguns de seus trabalhadores" e ofereceram diálogo.