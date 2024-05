Alexandre Pires comenta despedida do SPC em entrevista exclusiva

Um dos maiores grupos de pagode do Brasil, o Só Pra Contrariar chega a Fortaleza com a turnê "SPC Acústico 2 – O Último Encontro” nesta sexta-feira, 10. O show acontece no Centro de Eventos do Ceará e os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 90.

Alexandre Pires - É uma alegria imensa, uma emoção que não tem tamanho! Reencontrar meus parceiros do SPC no palco, após 10 anos, é como se fosse uma reunião de velhos amigos que se reencontraram e decidem reviver momentos especiais. Fazia um tempão que não nos apresentávamos juntos. É um reencontro de milhões de lembranças, de histórias que marcaram as nossas vidas e também a vida de tantas pessoas que curtiram nossas músicas ao longo de todos esses anos. É uma honra imensa e uma felicidade sem igual poder estar ao lado deles e poder compartilhar esse momento tão especial e nostálgico com o público que sempre nos acompanhou. O mais marcante é sentir aquela energia única que rola entre nós. E a volta do que é considerada a formação original, então, é simplesmente mágica. O público sente essa conexão, essa nostalgia, e isso torna cada show ainda mais especial. É como se estivéssemos resgatando a essência da nossa música e compartilhando com todos os fãs. É incrível!

O POVO - Os shows de estreia da turnê em São Paulo atraíram milhares de fãs e os ingressos até foram esgotados. Ao longo da trajetória do grupo, como percebem a força do Só Pra Contrariar na música brasileira?

Alexandre - É uma emoção indescritível sentir todo esse amor e apoio dos fãs, especialmente nessa turnê de despedida. Os shows no Allianz Parque, em São Paulo, atraíram 70 mil pessoas. Foram duas noites maravilhosas. Sentimos uma grande emoção ao ver milhares de pessoas reunidas somente para cantar, dançar e se divertir conosco. Na verdade, os shows dessa turnê tem sido simplesmente incríveis! Confesso que passam milhares de lembranças na minha cabeça enquanto estou cantando e vendo todo o público curtindo e se emocionando conosco. O público tem nos recebido com muito carinho, amor e energia positiva. É uma troca de emoções que não tem preço. Reviver os sucessos do SPC tem sido uma experiência única tanto para nós, quanto para quem está na plateia. É como se estivéssemos no quintal de casa, cantando com os amigos ou com a nossa família.

O POVO - É o que une vocês, não é?