Zélia Duncan faz show comemorativo em Fortaleza no mês de junho

Zélia Duncan celebra os 40 anos de carreira com show especial no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, no mês de junho Crédito: Denise Andrade/Divulgação

A cantora Zélia Duncan vem a Fortaleza para um show especial no Cineteatro São Luiz. Marcado para ocorrer no dia 9 de junho, um domingo, a apresentação da artista irá celebrar os seus 40 anos de carreira. Conhecida por inúmeros sucessos da MPB, como "Catedral", "Sonho Meu", "Alma" e "Quase sem querer", a cantora e compositora fluminense também traz no repertório canções dos álbuns "Sortimento" (2001) e "Pelespírito" (2021).