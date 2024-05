Ritchie comemora 40 anos de 'Menina Veneno' com shows no Ceará

Cantor Ritchie fará shows em Juazeiro do Norte e Iguatu para comemorar 40 anos do lançamento de "Menina Veneno" Crédito: Ricardo Nunes/Vivo Rio/Divulgação

O cantor anglo-brasileiro Ritchie vem ao Ceará para dois shows comemorativos. Trazendo a turnê “A Vida Tem Dessas Coisas”, o músico se apresenta no dia 31 de maio, em Juazeiro do Norte; e no dia 1º de junho, na cidade de Iguatu. A novidade foi anunciada pelo perfil do Instagram do Sesc Ceará nesta quarta-feira, 8. Os shows do artista nos municípios vão ser realizados nas unidades do Sesc de cada localidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conhecido por inúmeros sucessos da MPB e pop brasileiro, Ritchie consagrou seu nome na arte com “Menina Veneno”. Lançada no álbum “Vôo do coração”, de 1983, a canção se tornou um hit na década, tendo sido a música mais tocada nas rádios naquele ano.

As apresentações no Estado vão celebrar os 40 anos do lançamento da canção. No repertório, Ritchie irá cantar músicas que marcaram gerações e são lembradas até os dias atuais. Os ingressos para os shows de Ritchie em Juazeiro do Norte e Iguatu estão à venda no site Sympla, com valores de R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada). Público que possui a Credencial Sesc tem desconto nos ingressos.