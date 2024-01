Priscilla afirma 'continuar cristã' após mudança de visual

A artista lançou recentemente a música "Quer dançar" em parceria com o Bonde do Tigrão. Ao ser questionada se ainda seguia evangélica afirmou: “Eu continuo cristã, a minha fé continua dentro de mim, no mesmo lugar onde sempre esteve.”.

A cantora, que abandonou o sobrenome “Alcântara” para a transição do gênero gospel para o pop , vem sofrendo críticas do público evangélico.

Confira | Priscilla, ex-gospel, lança música com Bonde do Tigrão



“Fé é uma coisa que vem de dentro e é sobre raiz. Se você tem fé em alguma coisa, essa é sua base, é a sua raiz. Independentemente do cabelo que você usar, quantas tatuagens tiver, a roupa que você estiver usando, a sua raiz permanece a mesma. Eu continuo com fé e muito gata”, finaliza a cantora.

Para 2024, Priscilla avisa que o público pode esperar um álbum e uma turnê.



