Inundação: quais cidades foram atingidas pelas chuvas no RS

Cerca de 73% dos municípios do Rio Grande do Sul foram afetados Crédito: Reprodução/ Anselmo Cunha/AFP

Os números oriundos das cidades atingidas pelas enormes enchentes no Rio Grande do Sul continuam surpreendendo o restante do país. Os dados atualizados pela Defesa Civil do estado gaúcho confirmam que 364 dos 497 municípios foram afetados. Chuvas no RS: Senado analisará PEC de 'orçamento de guerra'; ENTENDA

De acordo com o balanço mais recente, da manhã desta segunda-feira, 6 de maio, há falta de energia elétrica em 10% das redes, e cerca de 884 mil pessoas estão sem acesso à água. Operadoras de telefonia e internet também estão sem serviço em dezenas de municípios.

CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp No domingo, 5 de maio, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul confirmou que foram destinados R$ 117,7 milhões para a reconstrução de estradas estaduais. Inundação no RS: números confirmados

Os números são atualizados constantemente às 9h, 12h e 18h diariamente. Além de confirmar que 73,24% dos municípios gaúchos estão sendo afetados, também atualizou o número de mortes. Hoje, 6 de maio de 2024, foram confirmados 83 óbitos pela defensoria.

Governo quer medida excepcional para agilizar envio de recursos ao RS; CONFIRA Confira como ficou a última atualização disponível às 12h do dia 6 de maio:

Municípios afetados : 364



: 364 Pessoas em abrigos : 20.070



: 20.070 Desalojados : 129.279



: 129.279 Afetados : 873.275



: 873.275 Feridos : 291



: 291 Desaparecidos : 111



: 111 Óbitos confirmados : 83



: 83 Óbitos em investigação*: 4

*Está sendo apurado se os óbitos têm relação com os eventos meteorológicos. Inundação no RS: INMET emite alerta vermelho De acordo com o comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há "grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário". O instituto emitiu um 'alerta vermelho' válido para os municípios de Arroio Grande, Chuí, Herval, Jaguarão, Pedras Altas, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Os moradores da região gaúcha são orientados a priorizarem a própria segurança. Janja adota cadela resgatada das enchentes no RS: Vou levar a Esperança; SAIBA MAIS O aviso de alerta, ou grande perigo, é válido até terça-feira, 7 de maio, com previsão de "volume total de chuva podendo superar os 100 milímetros (mm) em 24 horas, com ventos acima de 100 km/h e queda de granizo".