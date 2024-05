Lago do RS recebeu o equivalente a dois açudes Castanhão em nove dias

O lago Guaíba, que subiu de nível rapidamente e alagou diversas cidades do Rio Grande do Sul, recebeu 14 trilhões de litros de água do dia 28 de abril a 6 de maio devido às fortes chuvas na região. A informação é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Os números dão dimensão da crise climática que assola a vida de milhares de pessoas no Sul do País, com mais de 110 mortos e 146 desaparecidos. O estado tem 69.617 pessoas recebendo acolhimento em abrigos e outras 337.116 abrigadas nas casas de amigos ou parentes.

O portal também comparou o volume de água recebido pelo lago com o existente na usina hidrelétrica de Itaipu. É como se o Guaíba tivesse recebido em poucos dias metade do reservatório, um dos maiores do mundo.

Os rios Gravataí, dos Sinos, Jacuí e Taquari deságuam no Guaíba. Depois disso, a água segue até a Lagoa dos Patos e desemboca no oceano. No entanto, o volume de chuvas foi muito maior do que o normalmente observado em tão curto período de tempo, levando às cheias e extravasamentos.

Ceará envia doações e bombeiros para auxiliar resgates

O Ceará enviou, por meio do Governo do Estado, 12 bombeiros militares, dois cãos, três viaturas de salvamento, dois botes, além de água, alimentos e equipamentos necessários para as bucas e resgates. A sociedade civil também se organizou para arrecadar doações e enviar ao estado do Sul. Pontos de coleta de roupas, produtos de higiene, remédios e mantimentos se espalharam em Fortaleza e na Região Metropolitana.