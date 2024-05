Inundações no RS: últimas notícias no estado atingido pelas chuvas

O Brasil vem acompanhando a situação que o estado do Rio Grande do Sul vive desde o último dia 26 de abril após fortes chuvas. Conforme a Defesa Civil, 388 dos 497 municípios gaúchos foram atingidas por inundações. Já passa de 1,3 milhão o total pessoas afetadas.

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou na última terça-feira, 9, um pacote de medidas para auxiliar a população do Rio Grande do Sul afetada pelas fortes chuvas . As medidas incluem desde facilitação a doações até a flexibilização de obrigações tributárias.

Técnicos do governo do Rio Grande do Sul estimam que a restauração da infraestrutura pública atingida pelas consequências das fortes chuvas custarão ao menos R$ 19 bilhões.

O Congresso Nacional aprovou os projetos que alteram a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 (PLN 4/24 e PLN 12/24) com objetivo de facilitar os repasses de recursos para o Rio Grande do Sul (RS). As propostas foram aprovadas por unanimidade em sessão conjunta, com deputados e senadores. Agora, os projetos seguem para sanção presidencial.

O PLN 4/24 aprovado permite que o governo federal execute prioritariamente os recursos de emendas parlamentares para cidades em situação de calamidade pública ou emergência de saúde pública.

O governo calcula que a aprovação do PLN 4 vai permitir antecipar um pacote de R$ 480 milhões em emendas parlamentares para o estado. Com essa liberação, serão R$ 1,06 bilhão em emendas liberadas para o Rio Grande do Sul, ainda pelos cálculos do governo.

RS: nível do Guaíba fica abaixo de 5 m e rios sobem no sul do estado

O nível rio Guaíba ficou abaixo de 5 metros nesta quinta-feira, 9. No último domingo, 5, o Guaíba registrou a marca de 5,3 metros, a maior máxima histórica, superando a cheia de 1941, quando alcançou 4,75 metros.

Às 14h15 de hoje, o nível era de 4,92 metros, conforme levantamento da Agência Nacional de Águas (ANA). A tendência é de queda, porém as marcas ainda estão acima da cota de inundação, limite antes de uma enchente, que é de 3 metros.

Conforme o Serviço Geológico do Brasil, os níveis dos rios no Rio Grande do Sul ainda estão altos, principalmente nos rios Uruguai, Jacuí, Sinos, Gravataí e na Lagoa dos Patos, da Bacia do Taquari.

RS: após prisões por estupro, abrigos para desalojados terão policiais

Os abrigos para desalojados pelas enchentes no RS receberão policiamento após uma série de prisões terem ocorrido nos locais. O governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nessa quinta-feira, 9, o reforço na segurança.

Nos últimos dois dias, seis pessoas foram presas por estupros cometidos nos abrigos. Os crimes ocorreram em alojamentos nas cidades de Porto Alegre, Canoas e Viamão.

Ao todo, 47 pessoas já foram presas no Rio Grande do Sul, suspeitas de cometerem crimes em meio a calamidade pública. Segundo a secretaria estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, 41 pessoas foram detidas em flagrante pela suposta participação em saques.

RS: supermercados racionam venda de arroz, feijão, leite e óleo de soja

Grandes redes de supermercados e de atacarejo começaram a racionar os volumes vendidos de arroz, leite, óleo de soja e feijão, produtos nos quais o Estado tem forte presença na produção nacional. Alguns supermercados já colocaram avisos indicando a limitação de volumes por cliente.

A decisão de consumidores de fazer um pequeno estoque por precaução é exatamente o que a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) quer evitar. Um comunicado divulgado "recomenda que os consumidores não façam estoques em casa para que todos tenham acesso contínuo ao produto".

RS: remédios do Farmácia Popular perdidos na enchente serão repostos

O governo federal vai flexibilizar a retirada de medicamentos do programa Farmácia Popular para permitir que pacientes que tenham perdido os produtos durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul possam repor o estoque.

A pasta federal também informou o envio, até o próximo domingo, 12, de mais kits de emergência para atender até 300 mil pessoas durante 15 dias. Os kits incluem 32 tipos de medicamentos e 16 tipos de insumos, como luvas e seringas, e serão enviados a 100 unidades de saúde no Rio Grande do Sul.

com Agência Brasil

Atualizada às 9 horas de 10/5/2024