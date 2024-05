Ganhador do The Voice Brasil 2020 desabafa e anuncia pausa

Decepcionado com momento profissional, Victor Alves que fazia parte do time IZA no programa alegou 'Estou fora do game'

Conhecido especialmente pela afinidade com samba e pagode, Victor Alves anunciou uma pausa na sua carreira musical. O ex-participante do The Voice Brasil explicou aos fãs por meio das redes sociais que precisa se afastar para se cuidar.

"Vou dar um tempo, pessoal. Queria poder falar muita coisa, mas prefiro apenas me ausentar. Eu não ando tão bem e preciso desse tempo para me cuidar", escreveu o cantor natural do Rio de Janeiro.