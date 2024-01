Grupo de pagode Menos É Mais anuncia show em Fortaleza em junho

O show da turnê terá quatro horas de pagode . O evento apresenta cenário colorido e referência a um “churrasquinho na laje”. Os músicos tocam os maiores sucessos do gênero. O Menos É Mais foi formado em 2017 por Duzão (vocais), Gustavo Góes (percussão), Jorge Farias (percussão), Paulinho Félix (percussão) e Ramon Alvarenga (percussão) e ganhou visibilidade ao regravar sucessos de outros cantores.

Em 2021, lançou “Plano Piloto”, primeiro álbum de canções autorais. O projeto “Churrasquinho” começou com os amigos reunidos no “quintal de casa” fazendo testes de som e imagem. A iniciativa acabou virando audiovisual, e o vídeo publicado no YouTube possui mais de 860 milhões de visualizações. Posteriormente, a ideia foi transformada em turnê.

Menos É Mais - Turnê Churrasquinho 2024

Março - Ribeirão Preto

Abril - Natal

Maio - Vitória e Campos do Jordão

Junho - Belém, Brasília e Fortaleza

Julho - Recife

Agosto - Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro

Setembro - Campinas

Outubro - Florianópolis

Novembro - Curitiba

Dezembro - Porto Alegre

