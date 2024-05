Família Vilas Boas se apresenta este mês no Theatro Via Sul

Yayá, Vinícius e Edinho Vilas Boas foram o grupo "Família Vilas Boas" Crédito: Jhessy Vilas/Divulgação

A Família Vilas Boas fará show no Theatro Via Sul no dia 24 de maio. Conhecida por apresentar canções autorais da MPB, o grupo musical leva ao palco do estabelecimento o show "Acústico Família Vilas Boas". Formado por Edinho Vilas Boas junto com os filhos Yayá Vilas Boas e Vinícius Vilas Boas, o trio conquistou públicos diversos e vem somando inúmeros prêmios nacionais de música com suas apresentações. Conheça os artistas cearenses que formam a Família Vilas Boas Com uma carreira de 27 anos na arte, Edinho Vilas Boas é cantor, violonista, compositor e também atua como diretor musical. O cearense já trabalhou ao lado de Jorge Vercilo, Roberto Menescal, Luiz Melodia e Pedro Mariano.