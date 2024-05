Cascão, da Turma da Mônica, entra na água para ajudar vítimas no RS

Cascão entrou pela 1ª vez na água em 1983 para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram o Sul do Brasil; em 2024, o personagem da Turma da Mônica entra na água novamente para ajudar o RS

Conhecido por não gostar de tomar banho, o personagem criado por Maurício de Sousa em 1961 entrou pela segunda vez na água com o objetivo de divulgar a campanha de arrecadação de dinheiro e mantimentos aos atingidos pelas fortes chuvas no estado gaúcho.

Um dos principais personagens da Turma da Mônica , Cascão apareceu nesta terça-feira, 7, em uma tirinha especial para contribuir com as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Compartilhando a imagem de uma tirinha publicada em 1983, a postagem relembra que a “primeira vez que o Cascão entrou na água” foi para ajudar as vítimas das chuvas ocorridas em julho daquele ano no sul do Brasil, que deixou mais de 200 mil desabrigados.

“Hoje ele volta à água para ajudar novamente”, afirmou na publicação que traz um QR Code e chave Pix para doações on-line ao Banrisul, que irá direcionar o valor arrecadado às comunidades afetadas pelas enchentes.

Cascão entrou pela primeira vez na água em 1983 para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram o Sul do Brasil Crédito: Maurício de Sousa Produções/Divulgação Personagem da Turma da Mônica, Cascão entrou na água em 2024 para ajudar as vítimas da enchentes no Rio Grande Sul Crédito: Maurício de Sousa Produções/Divulgação

Ator de k-drama Sung Hoon anuncia doação para vítimas do RS

O ator sul-coreano Sung Hoon anunciou que irá doar o valor dos ingressos vendidos para o seu encontro com fãs no Brasil às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Compartilhando um vídeo em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 7, o protagonista de “A Vingança do Casamento Perfeito” (2023) afirmou ter alterado o objetivo do evento após saber da situação no estado gaúcho.

“Vou embarcar em um avião para o Brasil dentro de poucas horas. Porém, antes de deixar a Coreia do Sul, fiquei sabendo de algumas notícias infelizes. Fiquei sabendo que houve chuvas fortes na região sul do Brasil nos últimos dias, que causaram sérios problemas de enchentes”, iniciou Sung Hoon.