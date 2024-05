Gaúcho radicado no CE faz campanha após família perder tudo com as chuvas no RS

Pais e o irmão do servidor público, que ainda residem no estado sulista, tiveram a casa invadida pela água

O gaúcho Wesley Lima, 39, mora no Ceará há nove anos, mas há pelo menos três dias não consegue dormir em razão das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul (RS). Isso porque os pais e o irmão do servidor público, que ainda residem no estado sulista, perderam tudo com as inundações. Agora, ele tenta arrecadar dinheiro e utensílios básicos para ajudar a família a se reerguer em meio à calamidade.

Wesley deixou a terra natal para morar em Fortaleza a trabalho, residindo atualmente no bairro Conjunto Ceará. Há três dias ele estava se mobilizando para juntar doações e enviar aos conterrâneos, foi quando seus parentes passaram a estar entre aqueles que tiveram a casa invadida pela água.