Região sul do RS tem alerta de perigo extremo para temporais

A Climatempo divulgou nessa segunda-feira, 6, um alerta de perigo extremo para temporais na região sul do Rio Grande do Sul. O estado gaúcho sofre com fortes chuvas e enchentes desde a semana passada, e o número de mortos chegou a 85, de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado.

Segundo a Climatempo, o início desta semana poderá ser marcado por chuva frequente e volumosa.