Chuvas no RS: Whindersson anuncia show beneficente em Fortaleza

O humorista Whindersson Nunes sem em campanha de arrecadação de doações para o RS Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após pedir o Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, para realizar um show beneficente em prol das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul (RS), Whindersson Nunes anunciou que fará uma apresentação em Fortaleza. Em publicação no seu perfil do X (Twitter) nesta segunda-feira, 6, o humorista piauiense detalhou que o evento na Capital irá ocorrer no dia 25 de maio, um sábado, no Estádio Presidente Vargas (PV). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na ocasião, o artista irá trazer a apresentação de comédia “Efeito Borboleta”. Informações sobre venda dos ingressos e valores não foram informados até o momento.

Na rede social, Whindersson afirmou que o valor da venda dos ingressos será direcionado para o Rio Grande do Sul, além de ter transmissão ao vivo no Youtube com QR Code para doações on-line. Leia também | Guns N’ Roses pede doações para vítimas das enchentes no RS Apresentação beneficente no estádio do Vasco é cancelada No domingo, 5, Whindersson Nunes solicitou o Estádio de São Januário, conhecido como o estádio do Vasco, no Rio de Janeiro, para realizar uma apresentação que arrecadaria doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.