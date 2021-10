Cofundador do TikTok se torna a 2ª pessoa mais rica da China

Com a atual fortuna, Zhang Yiming é a 20ª pessoa mais rica do mundo

Zhang Yiming. de 38, anos se consagrou como a segunda pessoa mais rica da China, de acordo com ranking da revista Forbes. O bilionário é o cofundador da ByteDance, empresa responsável pelo aplicativo TikTok.

Yiming ainda é classificado como o mais rico da nação chinesa na área de internet, o segundo mais rico do país em todos os setores e o 20° mais rico do mundo no ranking geral. A fortuna do magnata é avaliada em US $ 59,4 bilhões, cerca de R$ 330 bilhões.

Na lista de fortunas da China, o cofundador do TikTok fica atrás apenas de Zhong Shanshan, dono de um conglomerado de empresas de bebidas e farmacêuticas. Zhong tem patrimônio estimado de US$ 60 bilhões, em torno de R$ 334 bilhões.

O TikTok foi criado em 2016, com o nome Douyin, como ainda é chamado na China. Em 2017, o aplicativo adotou o nome atual para ser lançado globalmente. Disponível em mais de 140 países, o TikTok viralizou durante a pandemia da Covid-19. Atualmente, o app tem mais de 1 bilhão de usuários.



