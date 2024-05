Pessoas trans: Daniel Radcliffe diz que J.K. Rowling o 'entristece'

Intérprete do mago Harry Potter na adaptação cinematográfica dos populares livros de Rowling, Radcliffe diverge da escritora sobre identidade de gênero

Rowling tem repetido publicamente que o sexo biológico é imutável, mas Radcliffe, que faz campanha pela comunidade LGBTQIA+, defende que as mulheres trans têm o direito de se identificar como mulheres .

O ator Daniel Radcliffe disse que a posição da escritora J.K. Rowling sobre os direitos das pessoas trans o "entristece", e acrescentou, em uma entrevista, que não conversa com a autora de " Harry Potter " há anos.

Isso "me entristece muito", disse Radcliffe à publicação The Atlantic, que divulgou sua entrevista esta semana.

A identidade de gênero é um tema que divide a opinião pública em muitos países, inclusive na Escócia, onde Rowling nasceu, e nos Estados Unidos, onde Radcliffe atualmente trabalha em uma peça de teatro na Broadway.

Rowling argumenta que os defensores dos direitos das pessoas transgênero minam a segurança das mulheres. Como exemplo, mencionou casos em que mulheres trans causaram problemas em vestiários femininos, banheiros e presídios.

Em 2020, Radcliffe, que apoia o Projeto Trevor, uma linha de emergência para a prevenção de suicídio de jovens LGBTQIA+, respondeu a vários dos comentários de Rowling em um comunicado em que afirma que as "mulheres transgênero são mulheres".

A imprensa britânica repercutiu esta divisão pública, especialmente porque a franquia de Harry Potter faz muito sucesso entre crianças de todo o mundo.

"Muita gente que lida com sentimentos oprimidos, com a rejeição de suas famílias, ou que vive com um segredo, encontrou consolo nesses livros e filmes", disse Radcliffe.