J.K. Rowling diz que "ficaria feliz" em ser presa por transfobia

Na terça-feira, 17, a escritora usou a rede social para compartilhar uma foto de uma frase que foi projetada nos escritórios do Ministério da Justiça do Reino Unido, afirmando: “Repita depois de nós: mulheres trans são mulheres”. Na legenda da publicação ela escreveu: “Não”.

A postagem repercutiu, com comentários a favor e contra. Em um deles — que falava sobre a possível lei que poderia deter por até 2 anos quem compartilhasse comentários discriminatórios contra a comunidade trans — a autora escreveu:

“Ficarei feliz em cumprir dois anos se a alternativa for o discurso forçado e a negação forçada da realidade e da importância do sexo (sic)”. E completou: “Traga o processo judicial, eu digo. Será mais divertido do que nunca no tapete vermelho”.

A questão levantada na postagem é ligada a uma matéria publicada pelo jornal Daily Mail. Nela, especialistas debateram que, em eventual governo liderado pelo Partido Trabalhista no Reino Unido, ataques dirigidos à identidade de gênero seriam considerados crime.

A publicação da autora já ultrapassa as 390 mil curtidas e 29 mil comentários. Em um comentário contrário ao posicionamento da escritora, um usuário da rede social escreveu: “Felizmente, elas não precisam que você concorde. Gênero não é um clube”. Já outro, concordando com o ponto defendido por ela, afirmou: “É quase como se estivessem tentando fazer lavagem cerebral nas pessoas”.