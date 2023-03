J.K Rowling compara críticos com 'comensais da morte'; entenda

A autora de Harry Potter, J.K. Rowling, envolveu-se em mais uma polêmica nas redes sociais após entrevista ao portal britânico Independent nesta terça-feira, 14. Na ocasião, a escritora comparou pessoas que a acusam de transfobia com os "comensais da morte", servos de Lorde Voldemort na franquia.

Na entrevista, Rowling diz que "está aberta ao diálogo", mas se sente atacada. “Se você quer debater comigo, estou absolutamente aberta a isso. E eu acho que provei que estou muito disposta a engajar com as ideias, mas eu noto uma extraordinária aversão a engajar com as ideias. A resposta é: ‘Bem, não podemos ouvir você. Você é má. Você não deve ser ouvida’. Para mim, isso é incrivelmente covarde. Eu não acredito que nenhum movimento legítimo aja dessa forma", declarou.

"Movimento maligno"

A escritora, após tentar se defender, disse que pessoas que deixaram de consumir suas obras após acusações de transfobia não entenderam a mensagem dos livros de “Harry Potter” e as comparou com os "comensais da morte".

“Alguns de vocês não entenderam os livros. Os comensais da morte dizem que viveram em segredo e agora é a hora deles. E qualquer um que fique no caminho deles deve ser destruído. ‘Se você discorda de nós, você deve morrer’", expressou Rowling.

Em sequência, a autora continuou: "Eu estou lutando contra o que eu vejo como um movimento poderoso, maligno e misógino que eu sinto que ganhou força em áreas influentes da sociedade. Eu não vejo esse movimento em particular como benigno ou incapaz. Então, eu luto com as mulheres que estão lutando para serem ouvidas contra a ameaça de perda de meios de viver e ameaças à sua segurança pessoal".

O que são "comensais da morte"?

Nas obras de Harry Potter, a escritora J.K Rowling descreve os comensais da morte como personagens que lutam por viver um regime supremacista e fascista, onde qualquer um considerado “impuro” deve ser exterminado.

