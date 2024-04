'Ansiosa para ser presa': JK Rowling afronta nova lei contra crimes de ódio

A escritora da saga Harry Potter, JK Rowling, se envolveu em mais uma polêmica nesta semana. Ela afrontou a nova lei da Escócia contra crimes de ódio com uma série de postagens em sua rede social, afirmando que a Polícia poderia prendê-la se realmente acha que ela cometeu um crime.

O dispositivo escocês foi criada em 2021, mas entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 1°. A Lei de Crimes de Ódio e Ordem Pública criminaliza "comportamento ameaçador ou abusivo com a intenção de incitar ódio" contra um grupo de pessoas, baseada na idade, deficiência, religião, orientação sexual, identidade transgênero e variações em características sexuais.

"Os legisladores escoceses parecem ter dado mais valor aos sentimentos dos homens que realizam sua ideia de feminilidade, por mais misógina ou oportunista que seja, do que aos direitos e liberdades das mulheres e meninas reais", escreveu a escritora.

"É impossível descrever ou enfrentar com precisão a realidade da violência e da violência sexual cometida contra mulheres e meninas, ou abordar o atual ataque aos direitos das mulheres e meninas, a menos que possamos chamar um homem de homem".

"Se o que escrevi aqui se qualifica como uma ofensa sob os termos da nova lei, estou ansiosa para ser presa quando retornar ao local de nascimento do Iluminismo Escocês", afirmou a autora, que no momento está fora do país.



