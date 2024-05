Concerto em homenagem à Pitty acontece em Fortaleza em maio

O Theatro José de Alencar recebe em maio concerto em homenagem aos mais de 20 anos do primeiro disco da cantora Pitty. Ingressos estão disponíveis no Sympla

A Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos realiza em Fortaleza o concerto “Não Deixe Nada Pra Depois!” em homenagem aos mais de 20 anos do lançamento de “Admirável Chip Novo”, primeiro álbum da cantora Pitty.

O show ocorre às 19 horas no dia 18 de maio no Theatro José de Alencar (TJA) em parceria com a cantora Dheyla Matias. Os ingressos estão à venda no site Sympla Bileto e na bilheteria do teatro por valores a partir de R$ 30 (inteira).

