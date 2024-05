Banda O Terno anuncia datas da turnê de despedida

O grupo musical paulista "O Terno" anuncia hiato indeterminado nas redes sociais, compartilhando as datas de seus últimos shows antes da pausa

Na manhã desta segunda-feira, 29, a banda O Terno divulgou em suas redes sociais um texto informando futuro hiato da banda, além de uma lista com as datas da turnê de despedida .

Em texto divulgado nas redes sociais, a banda se pronuncia: “Deixamos O Terno descansar tranquilo, sem planos futuros, com a paz de espírito de saber que a fonte de amor e música da banda , que é a amizade, está preservada, celebrada e agradecida!”, comunicam.

Além disso, a turnê também se despede do último disco de estúdio da banda "Atrás/Além". Os shows da banda passará por outros países, além do Brasil, como Portugal e Japão .

“Tocamos a vida em trio por muitos anos, num caminho muito bonito que levou a gente à emancipação e independência que temos hoje como três grandes amigos com suas vidas e individualidades. Pra gente, preservar nossa amizade e nossa obra juntos é a coisa mais importante”, informa o comunicado divulgado pela banda.

Confira as datas dos shows de despedida da banda O Terno:

6 de setembro de 2024 - Coala Festival 2024 - São Paulo

- Coala Festival 2024 - São Paulo 2 de novembro de 2024 - Japan TBA

- Japan TBA 5 de novembro de 2024 - Japan TBA

- Japan TBA 18 de novembro de 2024 - Coliseu de Lisboa - Portugal

- Coliseu de Lisboa - Portugal 21 de novembro de 2024 - Coliseu do Porto - Portugal

Banda O Terno tem influências do pop inglês e rock brasileiro

Fundada em 2009, a banda possui referências do pop inglês como The Beatles e do rock psicodélico brasileiro dos anos 70, como Os Mutantes.

Atualmente, o projeto se consagra como uma referência no cenário da música independente brasileira, ganhando atenção de artistas como Gal Costa, Milton Nascimento, Maria Bethânia e Paulo Miklos, durante sua trajetória.