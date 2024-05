Marcelo Jeneci faz show gratuito em Fortaleza na sexta-feira, 3

O cantor e compositor Marcelo Jeneci se apresenta de forma gratuita no RioMar Fortaleza neste fim de semana; evento celebra Dia das Mães

O cantor e compositor paulista Marcelo Jeneci realiza show gratuito no RioMar Fortaleza nesta sexta-feira, 3. A apresentação faz parte de mais uma edição do evento “Jantar das Mães RioMar” e ocorre na Praça de Alimentação do shopping às 19 horas.

| Leia também | Cineteatro São Luiz recebe show em homenagem a Sandy & Junior

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jeneci retorna a Fortaleza dois anos depois de seu último show na capital cearense - na época, apresentou sucessos da carreira e canções do álbum "Guaia". Neste ano, ele leva ao público suas músicas mais impactantes, como “Pra Sonhar” e “Felicidade”.