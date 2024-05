Rock in Rio 2024: Barão Vermelho e Planet Hemp com Pitty são confirmados

Planet Hemp convida Pitty para apresentação no "Dia do Rock" Crédito: Fernando Schlaepfer/divulgação

O Rock in Rio anunciou na manhã desta sexta-feira, 26, novos nomes para o line-up do "Dia do Rock", que acontecerá no dia de 15 de setembro, no Rio de Janeiro. A banda Barão Vermelho foi confirmada como uma das apresentações do Palco Sunset. Um dos grupos mais importantes para o rock brasileiro, eles estiveram presentes na edição de 1985. Em seguida, Planet Hemp realiza show e convida a baiana Pitty. A banda retomou as atividades em 2022 com Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia e Nobru.

LEIA TAMBÉM| Rock in Rio 2024: Kingfish, James, Penélope e Pato Fu são confirmados A banda Paralamas do Sucesso abre apresentações do Palco Mundo no dia. O grupo é dono de sucessos como "Uma Brasileira" e "Aonde Quer Que Eu Vá". O festival acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na cidade do Rock. Os ingressos gerais começarão a ser vendidos no dia 23 de maio.