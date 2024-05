Rock in Rio: Luan Santana é o primeiro cantor de sertanejo confirmado

Segundo a Folha de S. Paulo, o cantor será o primeiro cantor de sertanejo a se apresentar no Rock in Rio; jornalista especula outros nomes do gênero

Luan Santana será o primeiro cantor de sertanejo a se apresentar no Rock in Rio, em quatro décadas de existência do festival. A informação foi confirmada pela Folha de S. Paulo, que entrevistou o cantor, nesta segunda-feira, 29.

"Eu vou estar no Rock in Rio. Estou muito feliz em abrir as portas para a nossa música sertaneja num dos maiores festivais do mundo", diz o cantor em vídeo compartilhado nas redes sociais do jornal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas o artista pode não ser o único sertanejo a se apresentar no evento. Conforme o jornalista José Norberto Flesch, as cantoras Ana Castela e Simone Mendes, e a dupla Chitãozinho e Xororó também se apresentarão no festival no dia 21 de setembro — que seria o suposto dia do show de Luan Santana.