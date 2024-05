Rock in Rio 2024: Evanescence e Avenged Sevenfold são confirmados

Evanescence retorna ao Brasil para show no Rock In Rio 2024 Crédito: Leo Aversa/Divulgação

Com menos de cinco meses para o início do Rock In Rio 2024, o festival de música anunciou nesta quinta-feira, 25, novas atrações na programação. Nomeado como “Dia do Rock”, bandas que são referência no gênero internacionalmente foram confirmadas no evento que acontece em setembro no Rio de Janeiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre os nomes, a banda Evanescence retorna ao Brasil para apresentação no dia 15 de setembro na Cidade do Rock. A banda comandada por Amy Lee volta ao País após uma série de shows em outubro de 2023.

Com sucessos que marcaram gerações, como “Bring Me to Life”, “Going Under” e “My Immortal”, a banda se apresenta no Palco Mundo.

Relembre | Evanescence lança novo clipe com imagens dos shows no Brasil No Rock in Rio, 'Dia do Rock' terá shows de bandas consagradas do gênero musical A banda Avenged Sevenfold fará show no Rock in Rio 2024 no dia 15 de setembro. No mesmo dia, as bandas Journey, Deep Purple e Incubus também irão se apresentar.